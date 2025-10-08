Il giornalista Filippo Grassia, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa viola. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Grassia: “Gudmundsson una partita persa. Urge la difesa a 4 e 3 centrocampisti”
news viola
Grassia: “Gudmundsson una partita persa. Urge la difesa a 4 e 3 centrocampisti”
Le parole del giornalista, Filippo Grassia, sulla situazione in casa Fiorentina e l'andamento di Albert Gudmundsson
Segnali su Fiorentina-Roma? E' una situazione preoccupante, dove anche la cosiddetta Dea bendata non sembra fare molti favori ai viola. La partita della Fiorentina è stata più che positiva, anche se restano ancora dei particolari che hanno inciso sul risultato finale. Io credo che questa squadra, per mantenere più equilibrio, dovrebbe giocare con tre centrocampisti. Gudmundsson? A me sembra una partita persa. Doveva essere tutt'altro. Non c'è proprio. La società deve fare un discorso molto chiaro con il ragazzo. Non credo che il problema sia come lo metti in campo, perché a Genova prendeva la palla basso e partiva palla al piede. Poi c'è il problema della difesa e la Fiorentina nelle prossime tre gare troverà tre squadre che giocano molto sulle fasce. E se gli esterni sono Gosens e Dodò penso che si debba tornare alla difesa a quattro, visto che i centrali sono più adatti a quel modulo. Giocando con la difesa a tre non puoi prendere tutte quelle imbucate. Questa è una squadra che doveva giocare con il 4-3 e poi il resto da valutare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA