Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, Ernesto Poesio ha espresso grande preoccupazione per la situazione della Fiorentina, sottolineando come la priorità, in questo momento, debba essere ritrovare solidità e consapevolezza prima ancora di parlare di grandi obiettivi.
news viola
Poesio: “Vincendo a Milano saresti solo 14esimo. Il dato che più mi preoccupa”
“Più di tutto mi spaventa la classifica. Anche vincendo, la Fiorentina non andrebbe oltre il tredicesimo o quattordicesimo posto. E se guardiamo il calendario, c’è da preoccuparsi. Prima di parlare di traguardi importanti bisogna tirarsi fuori da una situazione scivolosa.”
Il giornalista ha poi puntato il dito sulla fragilità del gruppo e sulla mancanza di coesione: “Oggi la Fiorentina è una squadra fragile. Spero che Pioli stia lavorando per trovare soluzioni, ma serve prima di tutto un’identità, anzi, serve essere squadra. Una squadra si riconosce non solo nel gioco, ma nella capacità di aiutarsi nei momenti difficili.”
Un dato, in particolare, fotografa bene la crisi: “La Fiorentina è la formazione che ha dilapidato più punti da situazione di vantaggio, otto in totale. Nessuna in Serie A ha fatto peggio. L’anno scorso, almeno, c’era un’idea chiara di stare in campo. Ora quella convinzione sembra essersi persa.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA