Poesio: “Vincendo a Milano saresti solo 14esimo. Il dato che più mi preoccupa”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, Ernesto Poesio ha espresso grande preoccupazione per la situazione della Fiorentina, sottolineando come la priorità, in questo momento, debba essere ritrovare solidità e consapevolezza prima ancora di parlare di grandi obiettivi.

Il giornalista ha poi puntato il dito sulla fragilità del gruppo e sulla mancanza di coesione: “Oggi la Fiorentina è una squadra fragile. Spero che Pioli stia lavorando per trovare soluzioni, ma serve prima di tutto un’identità, anzi, serve essere squadra. Una squadra si riconosce non solo nel gioco, ma nella capacità di aiutarsi nei momenti difficili.”