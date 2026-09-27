Pedro GonÃ§alves parla anche del suo futuro a Firenze e degli obiettivi della squadra. Le sue parole nell'intervista alla Nazione:

GonÃ§alves, capitolo primo: la famiglia.

«Sono sposato con Bruna, abbiamo due figlie fantastiche, Benedita e Belem. Sono, siamo felici. La famiglia per me Ã¨ tutto. Vivremo insieme qui, a Firenze. No, non avrei mai pensato di lasciare il Portogallo e arrivare in Italia da solo. ImpossibileÂ».

A proposito: a chi ha dedicato il suo primo gol con la maglia della Fiorentina?

«Mica câ€™ho pensato. Forse a nessuno. Anzi, facciamo cosÃ¬. Me lo dedico come segnale benaugurante dellâ€™inizio della mia avventura con la Fiorentina. Poi, ora che mi ci ha fatto pensare, vedo di... dedicare il prossimo a mia moglie. Quindi ci saranno quelli per le bambine, per gli amici. Insomma, si Ã¨ capito che ho intenzione di fare tanti gol, vero?Â».

Altro che se si Ã¨ capito. E con i suoi gol dove punta a portare la Fiorentina?

«Guardi, la nostra Ã¨ una squadra molto giovane e il nostro primo obiettivo deve essere quello di arrivare ad avere una mentalitÃ vincente. Darsi unâ€™identitÃ , crescere, raggiungere una mentalitÃ che ci possa far maturare ed essere sempre piÃ¹ squadra. Questa Fiorentina, come ognuno di noi giocatori, deve creare e diventare un qualcosa di duraturo e competitivo nel tempo. Poi, ovviamente, si va in campo per vincere le partite, fare punti, ma il risultato deve essere solo la conseguenza di questo processo di crescitaÂ»