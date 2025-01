Parisi e Kayode via solo su loro richiesta. Folorunsho? Solo questione di tempo

La Fiorentina è vicina all'acquisto di Michael Folorunsho , ex centrocampista del Verona . L'affare, già definito con un prestito e diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro, sarà ufficializzato dopo la partita contro il Napoli per evitare di affrontarlo al Franchi. Il giocatore dovrebbe arrivare a Firenze al più tardi lunedì e si è detto entusiasta del trasferimento.

Per quanto riguarda la difesa, ci sono riflessioni in corso su Kayode e Parisi, apprezzati sul mercato. Tuttavia, la Fiorentina non intende cedere i due giocatori, a meno che non siano loro a richiedere una cessione. In caso di necessità, il club continua a monitorare Coulibalydel Parma, capace di giocare su entrambe le fasce. Lo riporta la Nazione.