Non solo mercato: per Fabio Paratici il lavoro alla Fiorentina dovrà proseguire anche dopo la chiusura delle trattative. La Repubblica individua infatti nel direttore sportivo una figura centrale anche nella gestione del momento complicato attraversato dalla squadra. Dopo aver costruito la rosa, Paratici dovrà sostenere Fabio Grosso, scelto in estate per guidare il nuovo corso viola.

Perché se è vero, come dice il ds viola che il lavoro di un direttore sportivo non è solo la compravendita dei calciatori adesso è necessario che Paratici protegga Grosso, una sua scelta, con l'ombrello dalla pioggia di critiche caduta addosso al tecnico dopo due sconfitte tanto pesanti quanto inaspettate.