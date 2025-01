Palladino, fiducia e svolta. Ora chiede di remare nella stessa direzione

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza il momento di casa Fiorentina, spiegando come sia gennaio ma sembri di fatto metà agosto. Nonostante la recente evidente flessione, i viola sono comunque al sesto posto davanti a Milan e Roma e pur con una partita da recuperare la zona Champions è lì. Ma ora pensare in grande ha poco senso, specie guardando a risultati e prestazioni dei tempi recenti: meglio guardarsi le spalle. La cosa essenziale, scrive il quotidiano, è remare tutti nella stessa direzione intanto lavorando per uscire da una crisi che appare sempre più preoccupante.

Come si esce dalla crisi?

Eccola allora l'analogia con l'estate: rendimento al di sotto delle attese, allenatore in difficoltà e risultati che non arrivano. Il mercato aperto e le necessità di società e calciatori a far distrarre non aiutano. Palladino resta al comando, ha incassato la fiducia ed è determinato a uscire dal tunnel: forse avrebbe preferito un'uscita pubblica, ma conta sapere che si proseguirà insieme. Lui per primo sa che l'immunità non sarà perpetua, serve una svolta magari anche con gli innesti sul mercato. Ma in due settimane c'è tanto da fare e poco tempo.