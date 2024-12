Fiorentina-Lask non può essere una partita lasciata al caso, anzi. Palladino ha parlato chiaro e l'obiettivo della squadra è rientrare tra le prime 8 di Conference League. Per farlo, ovviamente, serve vincere la gara di domani.

Come sottolinea la Nazione, portare a casa i tre punti domani può valere tanto. Innanzitutto, la Fiorentina andrebbe in Portogallo settimana prossima con più tranquillità. A Guimarães non sarà per niente facile, anzi. E Palladino vuole evitare intoppi che rendano più complicata quella trasferta.