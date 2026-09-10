La seduta di questa mattina sarà decisiva per capire se Arthur Atta e Christ Inao Oulai potranno essere a disposizione di Paolo Vanoli per la trasferta di Venezia. Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, però, le sensazioni sono differenti per i due centrocampisti: se per l'ex Udinese non sembrano esserci dubbi sulla convocazione, per Oulai appare già il momento di alzare bandiera bianca.

Anche ieri, infatti, il centrocampista non ha svolto l'intero allenamento insieme al gruppo e a questo punto potrebbe essere costretto a rimandare il suo rientro. L'obiettivo diventa così la sfida di Coppa Italia contro il Pisa del 15 settembre oppure, in alternativa, la successiva gara di campionato contro il Napoli.

Nel frattempo Paolo Vanoli ha iniziato la sua nuova avventura al Viola Park con entusiasmo e un atteggiamento positivo. Il gruppo, racconta la Gazzetta, lo ha accolto bene e sta seguendo il nuovo allenatore, che in questi primi giorni sta iniziando a effettuare le proprie scelte.

Il tecnico sembra intenzionato a partire dalle certezze, affidandosi soprattutto ai giocatori che conosce meglio e che nella passata stagione avevano rappresentato dei punti fermi. In questo senso, oltre a Dodò, anche Marin Pongracic e Luca Ranieri sembrano favoriti per una maglia da titolare.

Una scelta dettata anche dalla necessità di intervenire immediatamente sulla fase difensiva. La Fiorentina ha infatti incassato nove reti nelle prime tre giornate di campionato e per Vanoli sistemare la tenuta del reparto arretrato rappresenta una delle priorità assolute.