Jimenez è il protagonista della domenica viola a San Siro, bersagliato da fischi e insulti dei 74mila spettatori per le provocazioni e per il suo passato milanista. L’ultima presenza nello stadio risaliva alla semifinale di ritorno di Coppa Italia del maggio 2025, quando aveva servito a Jovic l’assist del momentaneo 1-0 nel derby poi vinto 3-0 dal Milan. Con i capelli color platino, interpreta la sfida come un derby personale: inizialmente frenato dal piano prudente di Vanoli, nella ripresa si accende contro Mkhitaryan e provoca la Curva Nord con il gesto del «Non vi sento, alzate la voce», alimentando tensione in campo e ostilità sugli spalti.

Al 65’ lo spagnolo inventa il vantaggio: avanza palla al piede e, da circa venticinque metri in posizione apparentemente da cross, sorprende Provedel con una conclusione di collo destro sul primo palo, sotto l’incrocio. È il secondo gol stagionale dopo quello contro il Napoli, cui si aggiunge il contributo decisivo nell’autorete di Vasquez a Genova. In una Fiorentina schiacciata su un baricentro basso, Jimenez è il più capace di ribellarsi all’andamento della gara, ma la squadra non riesce a costruire sul suo lampo. Al 75’ lascia il campo da migliore dei viola, mentre la resistenza cede nel recupero e l’Inter ribalta il risultato.

Jimenez vive con nervosismo dalla panchina sia la sostituzione sia la rimonta. Al termine della partita alcuni avversari gli rivolgono qualche parola, ricordando le provocazioni precedenti, e Vanoli deve intervenire per bloccarlo e accompagnarlo via. Si chiude così una giornata carica di tensione per l’esterno originario di Leganés, discusso negli atteggiamenti ma indicato come il giocatore più vivo della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.