Nicolò Fagioli potrebbe partire da regista contro la Turchia, domani sera al Dall’Ara di Bologna. Dopo aver concluso in quella posizione la partita con la Francia, il centrocampista viola rappresenta una delle soluzioni più affidabili per Mancini, che prepara sei o sette cambi per l’ultima gara di un ritiro durato 15 giorni, segnato dalle energie spese a Bursa e Parigi e da un giorno in meno per recuperare.

La scelta dipenderà anche dalle condizioni di Tonali, reduce da tre partite consecutive e uscito stremato dopo 55 minuti a Parigi: se recupererà, potrebbe giocare anche la quarta. L’alternativa a Fagioli in regia è Romano, già schierato all’esordio contro il Belgio, mentre Mandragora e Ricci finora non sono stati presi in considerazione. È previsto il ritorno di Barella, con Frattesi favorito su Doumbia per l’altra maglia a centrocampo.

Per Fagioli sarebbe un’altra occasione per consolidare il proprio ruolo nell’Italia di Mancini. Gli azzurri puntano a battere la Turchia e raggiungere quota 7 punti, blindando il terzo posto e il vantaggio sulla squadra di Montella nelle ultime due giornate, continuando la corsa con Francia e Belgio e assicurandosi un posto da testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni al prossimo Europeo, previsto a Belfast il 6 dicembre. Lo scrive il Corriere dello Sport.