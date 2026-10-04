"In Curva Fiesole Pem, Pem, Pem, avevo la trombetta in mano"

Redazione VN
AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, sulle pagine di Tuttosport racconta i suoi anni da tifoso viola e il suo percorso nella Fiorentina:

Quanto studia i suoi colleghi?

«Li studio tutti. Capiterà che quando smetto vada a fare l’allenatore in Prima Categoria. Vedrete»

Nella sua Avane?

«Magari, lì siamo in Terza. Ad Avane mi fecero giocare in prima squadra, grazie a mio fratello, falsificando il mio cartellino. Così ho vinto la Terza Categoria e ho fatto la Seconda. A me manca solo la Prima Categoria. Ma da giocatore o da allenatore sono entrato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie del calcio. Ho fatto il settore giovanile delle case popolari e i vivai di Serie A, come quello della Fiorentina: il mio è stato un tour dell’anima. Perdevo sempre con l’Avane, vincevo sempre con la Fiorentina. Ma mi piaceva di più perdere: mi tirava fuori qualcosa. Ho fatto la Promozione con la Volterrana, l’Interregionale col Cuoiopelli. Poi l’Eccellenza, la C2 a Chiavari e Viareggio e la C1 a Spezia ed Empoli. Ma quando ho consumato tutte le tappe la Fiorentina mi ha mandato via e per un momento ho smesso di giocare, il dolore era troppo grande. Così ho persino fatto il campionato amatoriale, per un anno, la sera con gli amici. Botte e schianti in campo, pizza e birra dopo»
Juventus FC v US Cremonese - Friendly

Andava spesso allo stadio a vedere la Fiorentina da ragazzo?

«Sempre. In Curva Fiesole Pem, Pem, Pem, avevo la trombetta in mano. Guardavo Desolati, De Sisti, Speggiorin e Giancarlo (Antognoni, ndr), gli idoli della mia adolescenza»

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