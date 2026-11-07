Il Franchi va verso il tutto esaurito per Fiorentina-Juventus. A ieri erano stati venduti 22.000 biglietti sui 23.132 disponibili con la capienza attuale. In questa stagione il sold out è stato raggiunto soltanto contro il Frosinone, nella serata del centenario. La curva e i due parterre sono esauriti da giorni e gli ultimi posti si trovano in alcuni settori centrali della tribuna coperta. Sono attese code al punto vendita di via dei Sette Santi fino a ridosso della gara.

La Curva Fiesole prepara una nuova coreografia per l’ingresso in campo delle squadre, dopo quella realizzata contro l’Atalanta con migliaia di bandiere dedicate ai cento anni della Fiorentina. Vendute a cinque euro l’una e ancora disponibili ai banchini della curva, le bandiere finanzieranno la nuova iniziativa. Il tifo organizzato ha invitato chi ha un biglietto in Curva Ferrovia a presentarsi con largo anticipo per consentire di completare i preparativi prima del fischio d’inizio.

Il soggetto della coreografia resta riservato, ma dovrebbe richiamare la storia di Firenze. In un momento distinto, durante la partita, potrebbe esserci anche un riferimento al sessantesimo anniversario dell’alluvione, ricorso lo scorso 4 novembre. Lo scrive la Nazione.