L'intervista del doppio ex Cesare Prandelli in vista di Fiorentina-Juventus
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L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha rilasciato un'intervista a La Stampa per parlare del momento della società viola alla vigilia della sfida contro la Juventus:
La classifica non deve ingannare, questa partita sarà bella da vedere, per tanti motivi. Intanto perché Fiorentina-Juventus è sempre Fiorentina-Juventus, da queste parti non sarà mai una gara normale. Sono curioso di vedere come si presenteranno prima della sosta entrambe le squadre, sia Vanoli che Spalletti stanno cercando continuità e sarà importante capire come affronteranno questa partita tatticamente.
Vanoli-Spalletti
Per certi versi li vedo simili. Sanno affrontare i novanta minuti come una partita a scacchi, entrambi stanno modificando anche in corsa il sistema di gioco, hanno capito come sia l’interpretazione dei ruoli a fare la differenza. Sia Fiorentina che Juve stanno pagando qualcosa in termini di personalità, dei veri leader mancano in queste squadre. I leader allora devono essere per forza Vanoli e Spalletti, a trascinare la squadra deve essere il gioco.
Dove possono arrivare Fiorentina e Juventus?
Credo molto in queste squadre. Secondo me la Fiorentina potenzialmente potrebbe essere da prime sei-otto posizioni, Vanoli è bravo ma deve continuare ad avere il giusto coraggio per proporre il suo calcio propositivo con continuità. La Juve deve risalire in zona Champions e ha tutto per farcela, grazie anche ai risultati positivi in Europa League dopo questa sosta potrà pensare principalmente al campionato. Sono in ritardo, è vero, ma c’è tutto il tempo necessario per risalire.
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