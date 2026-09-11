Venezia-Fiorentina sarà anche la sfida a distanza tra Gianluca Busio e Nicolò Fagioli, i due giocatori chiamati a pensare prima degli altri e a guidare la manovra delle rispettive squadre. Un duello nel cuore del centrocampo che potrebbe rappresentare una delle chiavi della partita del Penzo.

Per Fagioli la gara avrà il sapore di un nuovo inizio. Il ritorno di Paolo Vanoli lo ha rimesso al centro della Fiorentina, nel ruolo di regista davanti alla difesa in cui era stato valorizzato nella passata stagione. Con Grosso il feeling non era mai nato e il numero 44 era scivolato indietro nelle gerarchie, fino a diventare uno dei possibili sacrificati del mercato estivo.

Dall’altra parte ci sarà Busio, capitano e cervello del Venezia. Qualità, dinamismo e capacità di leggere gli spazi ne fanno il principale riferimento della mediana lagunare. A Fagioli spetterà invece il compito di accendere la nuova Fiorentina e dettarne i tempi, provando anche a riconquistare quella Nazionale che è tornata nel suo orizzonte. Lo scrive la Nazione.