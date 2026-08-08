Franco Mastantuono è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'accoglienza di oltre 500 tifosi all'aeroporto di Peretola, il talento argentino ha completato le visite mediche e firmato il contratto annuale con il club viola. «Ho scelto la Fiorentina perché è una squadra con grande storia», ha spiegato, raccontando anche l'ottima impressione ricevuta dal Viola Park, dai nuovi compagni e da Fabio Grosso.

Mastantuono si è descritto come un giocatore offensivo, portato ad arrivare spesso nell'area avversaria, ma consapevole di dover migliorare soprattutto nella fase difensiva. Nella scelta di Firenze hanno pesato anche i consigli ricevuti da altri calciatori che gli avevano parlato molto bene della società. Ai tifosi ha promesso massimo impegno: «Hanno appena accolto un giocatore che combatterà e lotterà per raggiungere i nostri obiettivi».

Definiti anche i dettagli relativi all'ingaggio, pari a circa 3,5 milioni di euro. La Fiorentina ne sosterrà inizialmente il 60%, mentre il restante 40% sarà a carico del Real Madrid. Questa ripartizione, però, potrà cambiare: in caso di raggiungimento di determinati obiettivi personali di Mastantuono, come gol e assist, e di squadra, la Fiorentina riconoscerà anche quel 40% al club spagnolo, arrivando così a sostenere l'intero stipendio. Lo scrive la Nazione.