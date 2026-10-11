Quanti errori per il centrale

Redazione VN
GENOVA STADIO LUIGI FERRARIS SERIE A FIORENTINA VS GENOA

VIDEO - De Gea: "Il calcio non aspetta, lo so. Ma a questa squadra serve tempo"

La Nazione valuta come peggiore Luca Ranieri. Sui due gol del Genoa c'è sempre il suo zampino, in negativo, e la sua prestazione vale un 4:

Peggior modo per celebrare il rinnovo non poteva esserci. Un pomeriggio da incubo. L’inizio è complicato, non si macchia di errori particolari, ma dopo il giallo inutile rimediato per un intervento a metà campo, inizia il calvario. Cicca clamorosamente un pallone facile che Messias può solo spingere in porta. E da quel momento annaspa. Sfiora il gol ma non basta a evitare il cambio.
GENOVA STADIO LUIGI FERRARIS SERIE A FIORENTINA VS GENOA

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