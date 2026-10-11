Alberto Polverosi commenta la sconfitta della Fiorentina sul campo del Genoa. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

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arassi è scesa in campo la non-squadra della Fiorentina, identica spiccicata a quella delle prime tre giornate. Di nuovo il niente sul fronte viola. Il Genoa era messo bene, la Fiorentina non era messa per nulla. Quando negli ultimi 5' del primo tempo e poi per tutta la ripresa la squadra di Vanoli ha riacceso il motore, si è ingolfata davanti all’area genoana esprimendosi in un calcio arruffato. E per favore, nessuno tiri in mezzo la lunga sosta, valeva tanto per la Fiorentina quanto per il Genoa, che dalla pausa del campionato ha attinto energia e convinzione, l’esatto contrario di quanto è accaduto al Parco Viola. Ellertsson, Ostigard, Vasquez e Osmajic, i reduci genoani dagli impegni con le nazionali, hanno alzato il livello della squadra (il montenegrino Osmajic, gol e assist, ha fatto un partitone), quelli della Fiorentina, Oulai, Dragusin, Mastantuono, Ndour e Fagioli, l’hanno abbassato. Anche questo merita una riflessione sulla valutazione delle scelte di Vanoli. Fisicamente il confronto era squilibrato. Se alle spalle di Beto (uno dei presenti-assenti) si ritrovano tutti insieme Mastantuono (1,77 centimetri per 74 chili), Gnonto (1,70 per 72) e Oulai (1,73 per 64), o uno dei tre fa la partita da fenomeno spostandola sul piano tecnico, oppure, di fronte a difensori di spessore fisico come quelli genoani, tutt’e tre finiscono fuori partita, proprio quello che è successo a Genova.