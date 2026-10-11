La Fiorentina si è svegliata soltanto nel finale del primo tempo, dopo aver rischiato lo 0-3 con El Shaarawy e Osmajic, e nella ripresa ha cambiato marcia grazie agli ingressi di Njie, Viery e Pellegrino. De Rossi ha cercato maggiore copertura inserendo la mezzala Wiafe al posto di Messias, ma il Genoa ha comunque sofferto la crescita viola.

Il 2-1 è arrivato ancora grazie a Jimenez, già decisivo contro il Napoli e migliorato nel secondo tempo: sul suo tiro è stata determinante la deviazione di Vasquez. La differenza di valori in campo era evidente e la Fiorentina ha cercato il pareggio fino all’ultimo, colpendo anche un palo con Ndour, senza riuscire a completare la rimonta.

Pur senza allarmismi, si tratta della seconda peggior partenza di sempre, con appena un punto in più rispetto alla scorsa stagione, vissuta con l’incubo della retrocessione. A rendere il quadro più preoccupante è il calendario da qui alla prossima sosta, che si annuncia particolarmente impegnativo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.