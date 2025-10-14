Nazione sicura: “Impossibile che Kean recuperi per la gara contro il Milan”

Nazione sicura sull'infortunio di Moise Kean

Redazione VN 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 08:28)

Moise Kean ha lasciato il ritiro della Nazionaledopo gli accertamenti svolti a Udine in seguito all’infortunio alla caviglia destra rimediato contro l’Estonia. La risonanza magnetica ha escluso lesioni gravi e problemi ossei, smentendo i timori iniziali di un possibile interessamento del perone. Tuttavia, l’esame ha confermato la presenza di una distorsione che rende impossibile la sua partecipazione alla gara contro Israele e impone prudenza nei tempi di recupero.

In accordo con lo staff medico azzurro, l’attaccante è rientrato al Viola Parkper iniziare subito le terapie. Al momento non è possibile stabilire con precisione la data del rientro: la situazione verrà valutata giorno per giorno in base alla risposta della caviglia. È già certo, però, che Kean salterà la partita di domenica contro il Milan e resta in forte dubbio anche per la sfida di Conference League del 23 novembre contro il Rapid Vienna.

Nonostante tutto, arrivano segnali incoraggianti: già da domenica il giocatore cammina senza dolore e senza gonfiore evidente. Sui social ha voluto rassicurare i tifosi con un messaggio carico di determinazione — «Nessuno può fermare ciò che Dio vuole fare della tua vita. Tornerò molto presto, forza azzurri» — dimostrando grande fiducia e voglia di rimettersi in gioco il prima possibile. Lo scrive la Nazione.