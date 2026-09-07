Dopo una lunga domenica di riflessioni, la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Poco prima delle 23.30 è arrivato il comunicato ufficiale: «ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile». In mattinata il club sembrava intenzionato a confermargli la fiducia almeno fino alla sosta, ma con il passare delle ore lo scenario è completamente cambiato.

Paratici, Ferrari, Goretti, Giuseppe e Catherine Commisso hanno valutato anche lo stato d’animo dell’allenatore, profondamente colpito dalla contestazione della Curva Fiesole e dal coro «Salta la panchina». Grosso non ha presentato le dimissioni, escluse pubblicamente dopo la partita con il Torino, ma la separazione può essere considerata quasi consensuale, vista la sfiducia creatasi intorno al suo lavoro.

A condannare il tecnico sono stati soprattutto i risultati: tre sconfitte nelle prime tre giornate, zero punti, nove gol subiti e uno soltanto realizzato. Dopo il 4-0 contro la Roma e il 3-0 casalingo con il Frosinone, il 2-1 subito in rimonta dal Torino ha fatto esplodere definitivamente la contestazione. Il progetto affidato a Grosso si chiude così quasi prima di cominciare: ora la dirigenza dovrà scegliere rapidamente il successore per risollevare una Fiorentina ultima in classifica. Lo scrive la Nazione.