La presenza di Franco Mastantuono da titolare contro il Genoa resta in forte dubbio, soprattutto per la fatica del viaggio intercontinentale e il fuso orario. L’argentino sarà impegnato domani notte al Monumental contro il Benin, partirà il 7 ottobre e arriverà a Firenze giovedì 8, in tempo per una sgambata pomeridiana al Viola Park. Venerdì sono previste rifinitura e partenza per la trasferta di sabato alle 15: tempi stretti per recuperare energie.

Vanoli valuterà fino all’ultimo le condizioni del classe 2007. A destra cresce la candidatura di Gnonto, rimasto ad allenarsi al Viola Park e apparso brillante nell’amichevole con il Signa. A sinistra resta un riferimento Njie, atteso oggi a Firenze dopo gli impegni con la Svezia Under 21.

Anche Gonçalves si propone sulla trequarti, offrendo un’ulteriore soluzione al tecnico. Le alternative permetterebbero di evitare forzature con Mastantuono e di utilizzarlo eventualmente come arma a partita in corso. Lo scrive la Nazione.