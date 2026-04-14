La Nazione si sofferma sulla decisione dell'arbitro Fabbri di non assegnare alla Lazio un presunto calcio di rigore. Il noto quotidiano schiera dalla parte della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Rigore Lazio? Fabbri ci pensa anche troppo per prendere la scelta giusta”
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Nazione: “Rigore Lazio? Fabbri ci pensa anche troppo per prendere la scelta giusta”
Nazione sull'arbitro Fabbri
Ripresa che sembra partire con un ritmo leggermente più veloce con la squadra di Vanoli che vorrebbe puntare al secondo gol per chiudere la pratica e una Lazio sbilanciata per rimediare lo svantaggio. Una percussione di Harrison costringe il portiere Motta a salvarsi in angolo. Un'azione in velocità di Noslin con contatto (involontario o meglio inevitabile) con Mandragora fa gridare al rigore la Lazio. L'arbitro ci pensa (anche troppo) e alla fine, con il supporto del Var, prende la decisione giusta: niente penalty e si riparte.
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