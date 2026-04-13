Nazione amara: “Risparmiati 4mln per Cataldi ma poi spesi 16mln per Sohm”

Stasera sara li, nel cuore del centrocampo della sua Lazio. Dove è stato per tutta la stagione. Non è un semplice ex Danilo Cataldi, ma rappresenta qualcosa in più. Un solo anno in viola, lo scorso, intenso quanto basta per avergli fatto raccogliere lo status di centrocampista particolarmente utile.

Si sapeva fin da subito che aveva la Lazio nel cuore e che a Roma sarebbe voluto tornare, spinto anche da una scelta gigliata che con il fatidico senno del poi è parsa di difficile comprensione. Risparmiati i 4 milioni per il suo riscatto, ne sono stati spesi 16, tanto per fare un nome, per Sohm.

Serata per certi versi beffarda, nella quale manca ai viola il play titolare. Fagioli non ci sarà, Danilo sì. Facile immaginare il saluto dei tifosi viola, per un ragazzo che dopo il malore di Bove (diventato grande amico proprio a Firenze) si è legato indissolubilmente alla città. Lo scorso anno qualche problema fisico di troppo, quest'anno ha avuto più continuità per fortuna di Sarri che tante alternative lì nel mezzo non le aveva. All'andata ha già fatto male ai viola con il gol che sbloccò una partita poi finita 2-2. Ragazzo per bene, professionista serio. La sua storia a Firenze poteva anche andare in modo diverso. Lo scrive la Nazione.