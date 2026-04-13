CorSport: “Mandragora e quell’infortunio più grave del previsto. Pronto al rientro”

Mandragora pronto al rientro dal 1 minuto

Redazione VN 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 12:14)

Rolando Mandragora è pronto a riprendersi il centrocampo della Fiorentina nella sfida contro la Lazio. Complice la squalifica di Nicolò Fagioli, il classe 1997 tornerà titolare a un mese dall’ultima volta, datata 16 marzo contro la Cremonese, quando aveva anche servito un assist. Da allora, solo brevi apparizioni: un minuto contro il Raków Częstochowa e uno al Selhurst Park contro il Crystal Palace. La partita di oggi rappresenta quindi un’occasione fondamentale per ritrovare ritmo e continuità.

Lo stop era stato causato da un problema al polpaccio piuttosto serio, accusato nei giorni precedenti alla gara di ritorno contro il Raków. Inizialmente si pensava a un recupero rapido, tanto che Paolo Vanoli aveva deciso di preservarlo per averlo al meglio contro l’Inter, ma l’infortunio si è rivelato più complesso del previsto. Mandragora è stato così costretto a seguire un lungo percorso personalizzato, con terapie specifiche per quasi tre settimane: un periodo difficile ma necessario per tornare in condizione.

Adesso il centrocampista è pronto a riprendere il suo ruolo di leader, soprattutto dal punto di vista mentale. In viola dal 2022, ha accumulato 182 presenze con 25 gol e 19 assist, diventando uno dei punti di riferimento dello spogliatoio. Anche in questa stagione complicata ha mantenuto numeri importanti: 7 reti complessive (come Roberto Piccoli), dietro solo a Albert Gudmundsson e Moise Kean a quota 9, e ben 40 presenze, alla pari con Dodô. Il suo ritorno al Franchi restituisce alla Fiorentina uno dei giocatori più esperti e significativi nel momento decisivo della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.