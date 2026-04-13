Nazione: “Fiorentina-Lazio? A Vanoli basterebbe anche un pareggio”

Ma quanto è dura la vita della Fiorentina. Della Fiorentina, certo, ma anche e soprattutto quella dei suoi tifosi. Già, perché, nemmeno il tempo di buttare giù, somatizzare, il disastro della notte di Conference a Londra, ecco il campionato a riprendersi la scena con un'altra (ennesima) partita da dentro o fuori. Stasera si gioca Fiorentina-Lazio, match che in chiave salvezza (della squadra viola) vale tanto. Tantissimo. Tutto.