Ma quanto è dura la vita della Fiorentina. Della Fiorentina, certo, ma anche e soprattutto quella dei suoi tifosi. Già, perché, nemmeno il tempo di buttare giù, somatizzare, il disastro della notte di Conference a Londra, ecco il campionato a riprendersi la scena con un'altra (ennesima) partita da dentro o fuori. Stasera si gioca Fiorentina-Lazio, match che in chiave salvezza (della squadra viola) vale tanto. Tantissimo. Tutto.
La Nazione
Nazione: “Fiorentina-Lazio? A Vanoli basterebbe anche un pareggio”
L'obiettivo? Quello vero? Portare a casa il massimo, senza comunque disdegnare l'eventualità di non perdere e quindi aggiungere alla classifica il minimo sindacale (leggasi, il punticino) per tenere in qualche modo la distanza di sicurezza dalla linea rossa della zona pericolo.
Certo, la Lazio, da sempre, è un avversario difficile da interpretare. Squadra pazza che se in fase si può rivelarsi micidiale, ma, al contrario, assolutamente abbordabile, se dovesse mostrarsi in campo con lacune di concentrazione, e che si può farla finire all'angolino quasi con naturalezza.
Ed ecco che allora la palla passa velocemente alla Fiorentina che prima di mettersi in balia dei sentimenti della Lazio, dovrà fare la partita, essere coraggiosa, accantonare le fragilità (tornate alla ribalta con il Crystal Palace) e sfruttare al meglio le qualità, rimaste troppe volte inespresse, dei suoi giocatori. Lo scrive la Nazione.
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