Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ha parlato dell'episodio relativo al rigore non assegnato alla Lazio per il presunto contatto tra Mandragora e Noslin:
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Marelli su Mandragora-Noslin: “Fabbri ha fatto bene, poteva anche revocare il giallo”
L'analisi sull'episodio da moviola in Fiorentina-Lazio
A mio parere la decisione finale di Fabbri dopo la procedura Var è corretta. Si poteva evitare l'ammonizione per simulazione ma tutto ciò che è accaduto dopo è eccessivo. Il Var Paterna, una volta vista la simulazione e valutato che c'è il contatto ha pensato al chiaro ed evidente errore, ma qui non è un errore chiaro ed evidente. Fabbri, richiamato, ha deciso giustamente di non assegnare il rigore. Poteva anche revocare l'ammonizione, il protocollo lo permette.
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