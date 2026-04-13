Jacopo Fazzini, autore di un buon primo tempo, ha parlato così a Dazn:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fazzini avvisa: “Non abbassiamo la guardia. Dobbiamo continuare così”
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Fazzini avvisa: “Non abbassiamo la guardia. Dobbiamo continuare così”
La Fiorentina ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Fazzini è tra i protagonisti
"Non dobbiamo abbassare la guardia, sappiamo quanto è importante questa partita per noi. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare così"
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