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Fazzini avvisa: “Non abbassiamo la guardia. Dobbiamo continuare così”

Fazzini avvisa: “Non abbassiamo la guardia. Dobbiamo continuare così” - immagine 1
La Fiorentina ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Fazzini è tra i protagonisti
Redazione VN

Jacopo Fazzini, autore di un buon primo tempo, ha parlato così a Dazn:

"Non dobbiamo abbassare la guardia, sappiamo quanto è importante questa partita per noi. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare così"

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