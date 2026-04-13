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Mandragora-Noslin, niente rigore. Fabbri non cambia neanche al Var

Mandragora
Rolando Mandragora ha rischiato in area, ma Fabbri non ha concesso il rigore alla Lazio
Redazione VN

Episodio arbitrale particolare al Franchi. Al minuto 62 Rolando Mandragora entra in contatto su Tijani Noslin, con l'ex Verona che prima dello scarico per Taylor viene leggermente toccato dal centrocampista viola in area di rigore. In diretta l'abitro Fabbri ha ammonito Noslin per simulazione, ma è stato successivamente richiamato al Var.

Decisione mantenuta

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Dopo alcuni minuti Fabbri però non ha cambiato la propria decisione. L'arbitro ha mantenuto la punizione per la Fiorentina, con ammonizione per Noslin confermata.

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