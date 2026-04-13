Buona risposta dei tifosi al Franchi per Fiorentina-Lazio, nonostante il brutto tempo. La partita ha fatto registrare 18.259 tagliandi emessi, con un incasso lordo di € 400.346,00. Un dato che conferma non solo l'importanza della partita ma anche il sostegno del tifo alla squadra viola in questo momento delicato della stagione.
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Fiorentina-Lazio, i numeri del Franchi: ottima risposta, nonostante il tempo
Il dato sui tifosi presenti al Franchi per Fiorentina-Lazio
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