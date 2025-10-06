Nazione recrimina: “Fiorentina, meritavi il pari. Ma cosa ha sbagliato Gosens?!”

Il match inizia in equilibrio, con le due squadre che si studiano per un quarto d’ora. Dopo qualche tentativo timido di Dodo e Mandragora da una parte, e le iniziative di Soulè dall’altra, la gara si sblocca al 15’: un pasticcio difensivo tra Celik e Mancini regala palla a Kean, che supera Ndicka e batte Svilar con un gran tiro all’angolino. La gioia viola, però, dura poco: sei minuti dopo, la Roma colpisce in contropiede con Soulè, approfittando dell’immobilismo della difesa gigliata. Poi Cristante, di testa su corner, ribalta tutto portando i giallorossi avanti 1-2.

Nella ripresa la Fiorentina prova a reagire, spinta ancora da Kean,ma manca precisione e lucidità sotto porta. La Roma gestisce con esperienza, rallenta il ritmo e difende il vantaggio, mentre i viola colpiscono una traversa con Piccoli e sprecano l’occasione del pari con Gosens, che da posizione favorevolissima calcia alle stelle. È l’episodio che fotografa alla perfezione il momento della squadra: sfortunata, imprecisa e mentalmente fragile. Il risultato finale lascia l’amaro in bocca e accende nuove preoccupazioni sul cammino della Fiorentina in campionato. Lo scrive la Nazione.