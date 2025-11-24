Nazione: “Piccoli con Kean una forzatura. A oggi, c’è solo una soluzione”

Paolo Vanoli ha scelto di optare per Roberto Piccoli al posto di Albert Gudmundsson. Una forzatura per la Nazione, che considera il numero 10 il perfetto compagno di reparto per Kean:
Ora, se contro la Juve la coppia di giganti in attacco (appunto Moise e Roby) è apparsa obiettivamente una forzatura sulla quale ci sarà ancora da lavorare e che quindi la spalla ideale di chiunque giochi al centro dell'attacco, rimane - forzatamente - Gud, per quanto riguarda Fagioli e Parisi il discorso è apparso diverso. In altre parole, sulle spalle dei due viola, Vanoli potrebbe finire - che poi è quello che vuole e vorrebbe - mettere un peso di responsabilità importante per iniziare a costruire una Fiorentina diversa da quella che gli è arrivata dopo l'addio di Pioli.
