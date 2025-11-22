Baldini duro: “Fagioli non vale quei 20 milioni. Gudmundsson di un altro mondo”

Il commento di Enzo Baldini a Radio Bruno

Redazione VN 22 novembre - 20:30

Dopo l’1-1 del Franchi contro la Juventus, Enzo Baldini ha commentato ai microfoni di Radio Bruno una partita che, pur senza regalare la prima vittoria dell’era Vanoli, ha restituito ai tifosi una Fiorentina più vicina alla propria identità. "Ho finalmente rivisto la Fiorentina", ha esordito Baldini, sottolineando come la squadra sia riuscita a reagire allo svantaggio con carattere, restando in partita fino a conquistare un punto che, per lui, “con Pioli non sarebbe arrivato”.

Il dirigente viola ha poi analizzato alcune prestazioni individuali, a partire da quella di Nicolò Fagioli. Baldini ha ammesso di aver sperato che potesse imporsi nel ruolo di mediano, ma la sua valutazione è rimasta tiepida: "Oggi è un giocatore normale. Non è quel valore aggiunto che ci si aspettava e, al momento, non giustifica i 20 milioni investiti dalla Fiorentina".

Parole critiche anche per Albert Gudmundsson, protagonista atteso ma ancora lontano dai lampi ammirati a Genova: "Non è quello visto al Genoa. È un calciatore particolare, a tratti anarchico, sembra arrivare da un altro mondo", ha osservato Baldini, evidenziando una ricerca di continuità che il fantasista islandese non ha ancora mostrato in maglia viola.