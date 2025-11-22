Guetta: “Non capisco Gudmundsson in panchina. Fagioli regista? Non credo”

Il direttore del Pentasport David Guetta ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel pre partita di Fiorentina-Juventus:
Le parole di David Guetta ai microfoni di Radio Bruno nel pre partita di Fiorentina-Juventus
Non credo che Fagioli giuocherà regista, vedo più Mandragora. Vorrei vedere finalmente la prima vittoria viola in campionato, perché questa non è una partita come le altre. Gudmundsson in panchina? Non mi torna, non capisco la scelta di Vanoli. Come si innescano le due punte? Credo Fagioli, per questo dubito del suo ruolo da regista, ma penso più dietro le due punte.
