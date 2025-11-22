Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus:
Pablo Marì: “Vanoli ci ha portato consapevolezza, sappiamo cosa fare”
Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Juventus
E' una partita molto importante per la squadra e per i tifosi, il mister ci ha portato grande consapevolezza e sappiamo cosa fare contro una grandissima squadra. Se vogliamo vincere dobbiamo fare una grande gara.
