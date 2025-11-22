Viola News
Locatelli: “Fiorentina non da questa classifica. Vogliamo i tre punti” - immagine 1
Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato nel pre gara di stasera con la Fiorentina
Redazione VN

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato nel pre gara della partita di stasera con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Firenze è sempre un campo difficile, la Fiorentina è un avversario forte la cui classifica non rispecchia la rosa. Noi pensiamo a noi e cerchiamo di portare a casa la vittoria

