Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato nel pre gara della partita di stasera con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Locatelli: “Fiorentina non da questa classifica. Vogliamo i tre punti”
Firenze è sempre un campo difficile, la Fiorentina è un avversario forte la cui classifica non rispecchia la rosa. Noi pensiamo a noi e cerchiamo di portare a casa la vittoria
