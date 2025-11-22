Viola News
Bucchioni: “Gudmundsson e Nicolussi bocciati. Due punte scelta coraggiosa”

L'opinione di Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, su Fiorentina Juventus
Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Formazione con diverse sorprese, molto interessanti le prime scelte di Vanoli. Schierare due punte in una gara così complicata possono essere un rischio, ma avrà i suoi motivi. Per Gudmundsson è l'ennesima bocciatura, ma credo sia fuori per la Nazionale. Scelte simili a Italiano, che preferiva far giocare chi era rimasto a Firenze. La vera sorpresa è quella di Fagioli, anche se Nicolussi dopo Genoa è stato bocciato da Vanoli. Potrebbe essere anche un 3-4-1-2, con l'ex Juventus dietro le punte, e la coppia Mandragora-Sohm in mediana. Kean? Spesso ha giocato da esterno, magari oggi con Piccoli più centrale potrà allargarsi di più.

