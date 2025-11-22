Bucchioni: “Gudmundsson e Nicolussi bocciati. Due punte scelta coraggiosa”

Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, su Fiorentina Juventus
Formazione con diverse sorprese, molto interessanti le prime scelte di Vanoli. Schierare due punte in una gara così complicata possono essere un rischio, ma avrà i suoi motivi. Per Gudmundsson è l'ennesima bocciatura, ma credo sia fuori per la Nazionale. Scelte simili a Italiano, che preferiva far giocare chi era rimasto a Firenze. La vera sorpresa è quella di Fagioli, anche se Nicolussi dopo Genoa è stato bocciato da Vanoli. Potrebbe essere anche un 3-4-1-2, con l'ex Juventus dietro le punte, e la coppia Mandragora-Sohm in mediana. Kean? Spesso ha giocato da esterno, magari oggi con Piccoli più centrale potrà allargarsi di più.
