Massimo Giletti, volto della televisione e tifoso bianconero, è intervenuto su Radio Bruno:
Giletti: "La Juventus a Firenze fatica. Kean? Fallimento per i bianconeri"
Le parole di Massimo Giletti, volto della televisione e tifoso bianconero
La Juve fa fatica quando va a Firenze. In questa situazione, con il cambio di allenatore, giocare con una Fiorentina quasi all'ultima spiaggia, la vedo più complessa del solito. La Juve fa i conti con le sue difficoltà già da 4/5 anni. Ora c'è un allenatore abituato a lavorare in società complicate. La Fiorentina ha fatto un passo indietro clamoroso. Per me è un mistero clamoroso quello che è successo con Pioli, ma temo che l'arrivo di Vanoli possa portare una svolta nella Fiorentina. Da tifoso bianconero mi auguro di no. Kean rappresenta il fallimento della Juventus che non ha creduto in giovani come lui e Huijsen. Moise sente la partita, sarà un danno per i bianconeri.
