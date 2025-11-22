Viola News
Monti: “Mi rattrista sentire che molti tifosi firmerebbero per il pareggio”

L'intervento a poche ore dal match tra Fiorentina e Juventus
Gianfranco Monti, noto volto radiotelevisivo fiorentino, ha parlato a Radio Bruno:

Gosens per noi è fondamentale, è un'assenza veramente pesante ma può essere importante anche a livello umano pur non giocando. Fagioli? Tutti eravamo contenti di aver fatto quell'acquisto, ma in questo momento è come non averlo mai avuto. Se lui non vuole andar via però lo terrei. Firmare per un pari? No, assolutamente, dipende tutto da che partita ci si para davanti: forse loro hanno qualcosa in più adesso, ma abbiamo bisogno di prendere il massimo possibile. Chiaro poi che uno è meglio di zero, ma mi rattrista sentir dire ai tifosi che firmerebbero per un pareggio.

