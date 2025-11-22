Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrari: “Oggi è LA partita. Ranieri? Modi un po’ crudi, ma si merita tutto”
news viola
Ferrari: “Oggi è LA partita. Ranieri? Modi un po’ crudi, ma si merita tutto”
Le parole del dirigente
Vanoli ha fatto tante sedute doppie e i ragazzi hanno reagito bene, di lui ci è piaciuta la voglia e la consapevolezza di dover tirar fuori la rabbia da tutti noi. I ragazzi erano stanchi, i carichi di lavoro sono stati importanti ma sappiamo cosa stiamo facendo. Oggi è "la" partita ma bisogna ripartire da una mentalità diversa. Ranieri? Condivido le parole del mister, Luca arriva con tanta fatica, rabbia, quando era in prestito contro di noi faceva grandi partite. Ha modi un po' crudi, ma si merita tutto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA