Ferrari: “Oggi è LA partita. Ranieri? Modi un po’ crudi, ma si merita tutto”

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus:

Vanoli ha fatto tante sedute doppie e i ragazzi hanno reagito bene, di lui ci è piaciuta la voglia e la consapevolezza di dover tirar fuori la rabbia da tutti noi. I ragazzi erano stanchi, i carichi di lavoro sono stati importanti ma sappiamo cosa stiamo facendo. Oggi è "la" partita ma bisogna ripartire da una mentalità diversa. Ranieri? Condivido le parole del mister, Luca arriva con tanta fatica, rabbia, quando era in prestito contro di noi faceva grandi partite. Ha modi un po' crudi, ma si merita tutto.

