Tuttosport continua a piangere: “Pablo Marì trattiene per primo Vlahovic!”

Tuttosport, non c'è da stupirsi, non digerisce la decisione dell'arbitro Doveri di annullare la decisione del calcio di rigore assegnato e revocato dopo il contatto Pablo Marì-Vlahovic. Secondo il noto quotidiano, nonostante le immagini, sarebbe lo spagnolo a trattenere per prima il serbo:
Tuttosport non ci sta e continua la sua lotta contro gli arbitri
A Firenze no, non proprio. Intanto per la questione cori, ma poi per l’arbitraggio di Doveri e per l’episodio clou che inevitabilmente macchia tutto il resto. Succede al 16’, e succede questo: Vlahovic si libera con un tacco sontuoso della marcatura stretta, strettissima di Marì, costretto perciò ad atterrarlo. Il fischietto di Roma non perde tempo e assegna il rigore. Poi Var, il fare che si fa disfare, e addirittura finisce per trasformare: fallo in attacco e quindi colpa di Dusan. Il motivo? Andando a rivedere le immagini, il frame che incastra l’attaccante sembra portare Doveri a pensare che sia proprio l’attaccante bianconero ad aprire le danze delle irregolarità. Ecco, ragionando sempre di frame, e però di altri, si nota come quello di DV9 sia un tentativo di rispondere al primo intervento - falloso - del centrale viola. Poi il tocco di Vlahovic. Quindi quest’ultimo atterrato in area. Sull’episodio, ecco, ci sarebbero almeno tre livelli da analizzare. Numero uno: per quanto particolare, la situazione non può essere sottoposta all’oggettività richiesta per l’intervento del Var. Numero due: il punto è vedere come termini l’azione, non il suo inizio. E se proprio qualcuno dovesse decidere di concentrarsi sulla prima parte - e siamo al numero tre -, anche lì ci sarebbe tanto di cui discutere.
