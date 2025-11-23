La moViola: Doveri sbaglia, non è rigore. Ma il VAR poteva intervenire?

GAZZETTA DELLO SPORT 5: Episodio clou al 13' del primo tempo, quando dopo un contrasto in area fra Vlahovic e Pablo Mari Doveri fischia rigore per la Juve. Dopo il controllo in sala Var, Guida richiama l'arbitro al monitor, che a seguito della revisione annuncia la revoca della sanzione. Le immagini in effetti mostrano una trattenuta reciproca: è vero che quella di Marì è più vistosa, ma è Vlahovic a iniziarla per prendere la posizione di vantaggio. Sarebbe stato meglio non fischiare nulla.

CORRIERE DELLO SPORT 5: Vi diranno che l’On Field Review che ha tolto il rigore alla Juve ieri sera è stata giusta. In realtà, è pura follia: non nel merito (prima tirata di maglia di Vlahovic prima che Pablo Marì gli frani addosso tirandolo giù a due mani), ma perché questa è moviola pura. Siamo sempre stati “varisti” convinti, vorremmo 4/5 OFR a partita. Ci hanno sempre detto altro, convincendoci che il calcio è dinamica, che i contatti di campo devo essere lasciati all’arbitro. Doveri lo dice, lo si sente dalla RefCam (che non porterà soldi all’AIA, complimenti), «io l’ho vista così». Ed invece Guida lo chiama all’OFR. Chi la riterrà giusta, si ricordi di farla sempre, la moviola...Vlahovic ruba il tempo a Pablo Mari, dal replay si apprezza come il viola tenga per primo la maglia (spalla) Vlahovic, che a sua volta tira con il destro la maglia dell’avversario. Pablo Mari, a quel punto, gli mette entrambe le mani addosso perché gli era andato via. Doveri fischia il rigore, apparso tale a tutti. Non a Lissone, dove vivisezionano le immagini alla moviola. OFR e penalty tolto, le considerazioni le abbiamo già fatte. Kostic con il braccio sinistro al corpo, Dodo protesta: giusto far proseguire. Gara sospesa per 2’44” (al 16’45” Doveri fischia la ripresa dopo il rigore tolto, rifischia a 19’29”) per cori di discriminazione territoriale contro Vlahovic. Ricordiamo che l’arbitro fa fare due annunci dallo speaker dello stadio, che sul secondo fa radunare i giocatori a centrocampo e che al terzo - ovviamente d’accordo con il Responsabile dell’Ordine Pubblico - c’è la sospensione della partita.