Poesio: “Un pari giusto, che non accontenta la Fiorentina. Ma c’è ottimismo”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, commenta il pareggio tra la Fiorentina di Vanoli e la Juventus di Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:
Segnali dunque, piccoli sprazzi di luce nel buio pesto in cui Vanoli si è ritrovato al suo arrivo a Firenze con la necessità, primaria, di accendere una scintilla a cui aggrapparsi. Certo non può bastare un po’ di grinta in più per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. Serve anche iniziare a mettere in campo un po’ di qualità, e in questo senso la gara di ieri non ha fornito risposte particolarmente convincenti. Né Fagioli, riportato in posizione di regia, né Dodò sulla fascia, né Gudmundsson una volta entrato hanno saputo far cambiare ritmo, regalare imprevedibilità e, quindi, costruire le promesse per poter portare a casa i tre punti. Un pari giusto, dunque, che forse alla fine non accontenta nessuno. Ma che almeno consente di pensare al futuro con un po’ di ottimismo in più.
