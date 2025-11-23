Gazzetta sui singoli: “Piccoli inesistente. Pablo Marì inerme davanti a Vlahovic”

La Gazzetta su Piccoli e il difensore spagnolo

La Juve ripropone il 3-4-2-1 con le solite varianti: Yildiz che dovrebbe avvicinarsi a Vlahovic, e McKennie elastico con la mediana, ma è prevedibile, mentre la Fiorentina intasa il centrocampo e imposta a quattro allargando Ranieri.