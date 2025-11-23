Gazzetta sui singoli: “Piccoli inesistente. Pablo Marì inerme davanti a Vlahovic”

Viola News
La Gazzetta su Piccoli e il difensore spagnolo
La Juve ripropone il 3-4-2-1 con le solite varianti: Yildiz che dovrebbe avvicinarsi a Vlahovic, e McKennie elastico con la mediana, ma è prevedibile, mentre la Fiorentina intasa il centrocampo e imposta a quattro allargando Ranieri.

Sorpresa: Kelly al centro della difesa invece di Gatti. La Fiorentina risponde con un 3-5-2 al quale mancano due interpreti: Piccoli inesistente accanto a Kean, e dietro Pablo Mari si fa travolgere da Vlahovic che però sente il match e finisce preso dalla frenesia. Per un tempo è quasi Vlahovic contro Kean, i due ex.

Il primo si procura un rigore tolto dal Var, poi si mangia un gol fatto dopo essere sfuggito sempre all'inerme Marì. L'azzurro colpisce la traversa e capisce che dal lato di Koopmeiners può innescare il turbo senza controlli autovelox. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

