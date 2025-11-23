CorSport su Kean: “Giocava da solo. Perché abbia saltato l’Italia un mistero”

Il Corriere dello Sport si sofferma sui due attaccanti, in particolare su Moise Kean. A volte l'attaccante della Fiorentina ha giocato praticamente da solo:
Due centravanti e venti comparse, questa è stata a lungo l’impressione. Moise giocava da solo, l’unico a tenere viva la Fiorentina, anzi a mettersela sulle spalle e provare a sfondare come un toro. Vlahovic, ogni volta in cui poteva puntare Pablo Marí, sbucava davanti alla porta. Nella prima occasione, il Var ha cancellato il rigore appena concesso da Doveri. Nella seconda, Dusan si è allargato troppo nel tentativo di dribblare De Gea, Pongracic lo ha ostacolato e il suo diagonale da posizione defilata è finito sull’esterno della rete. Il Franchi lo stava fischiando, dalla curva si sono alzati cori razzisti e censurabili. L’arbitro e lo speaker hanno minacciato la sospensione, è servito anche l’intervento di Ranieri per riprendere a giocare. Subito dopo, in contropiede, Kean ha sparato una “fucilata nella notte”, usando il vocabolario di Spalletti, e ha fatto tremare la traversa. Poteva venire giù lo stadio, non solo la porta. Come e perché Moise abbia saltato Italia-Norvegia resta un mistero, ieri stava benissimo e più di una volta ha messo in croce Koopmeiners, molto meno spigliato in costruzione. Solo difensore l’olandese questa volta e neppure tanto roccioso.
