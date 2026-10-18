Mateo Pellegrino e Anastasios Douvikas sono i protagonisti del duello offensivo di Fiorentina-Como. Il viola cerca continuità e conferme, sostenuto da una condizione fisica migliore rispetto a Beto; il greco è chiamato agli straordinari per l’assenza di Kean, che limita le alternative degli ospiti.

Pellegrino offre un riferimento fisico, sa lavorare spalle alla porta e favorire gli inserimenti dei compagni. Douvikas punta invece sulla profondità, attaccando gli spazi e cercando rapidamente la conclusione.

Pur interpretando il ruolo con caratteristiche differenti, entrambi sostengono il peso offensivo delle rispettive squadre e sono chiamati a essere decisivi negli ultimi sedici metri. Lo scrive la Nazione.