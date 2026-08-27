La Fiorentina cerca una reazione immediata dopo il pesante 4-0 contro la Roma e Christ Oulai potrebbe essere la sorpresa nella formazione che affronterà il Frosinone nel giorno del Centenario. Il giovane centrocampista ivoriano ha mostrato personalità e coraggio negli spezzoni disputati contro Benevento e Roma, candidandosi a prendere il posto di un Fagioli apparso troppo timoroso.

I numeri dell’Olimpico confermano il suo impatto positivo: il 96% dei passaggi riusciti, percentuale scesa appena al 91% nella metà campo avversaria e salita al 100% in quella viola. Oulai non ha paura di tentare lanci lunghi o recuperare palloni in zone delicate, portando quella scarica di adrenalina mancata alla squadra di Fabio Grosso.

Il ventenne deve però imparare a controllare la propria irruenza, come dimostra l’ammonizione rimediata appena entrato contro il Benevento. Nel club ritengono che debba essere «sgrezzato» ed «educato» al calcio italiano, ma la sua spregiudicatezza potrebbe servire alla Fiorentina per rompere gli equilibri. Dopo aver respirato l’entusiasmo dei tifosi durante la festa della Curva Fiesole, Oulai è pronto a trasferire quella carica sul campo. Lo scrive la Nazione.