VIDEO - Vanoli su Njie: "Sono stato criticato anche per questo. Ha esordito con me"

La Fiorentina comincia oggi la preparazione alla sfida contro la Juventus, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Franchi. Dopo la trasferta con il Sassuolo, questa mattina è prevista una seduta di scarico, durante la quale Vanoli e il suo staff valuteranno le condizioni fisiche dei giocatori e programmeranno il lavoro tecnico-tattico. Domani la squadra avrà un giorno di riposo, prima di riprendere gli allenamenti da mercoledì.

I viola potranno dedicare l’intera settimana alla partita, mentre la Juventus sarà impegnata giovedì in trasferta contro l’AZ in Europa League. Il confronto con i bianconeri sarà l’ultimo appuntamento prima della sosta: la Fiorentina tornerà poi in campo lunedì 23 novembre a Monza.

Per la trasferta in Brianza Vanoli spera di recuperare quasi tutti gli indisponibili. Ranieri dovrebbe tornare in panchina già contro la Juventus, mentre resta incerto il recupero di Atta, che ha ripreso da qualche giorno il lavoro individuale sul campo e punta a essere disponibile per Monza. Tempi più lunghi per Pongracic, atteso a fine mese, e Parisi, che dovrebbe riprendere gli allenamenti in gruppo soltanto a dicembre. Lo scrive la Nazione.