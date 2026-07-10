Non solo Atta, il mercato della Fiorentina continua. L'obiettivo di Paratici resta sempre lo stesso, rafforzare il più possibile la viola di Fabio Grosso. Secondo la Nazione, una pista che rimane calda è quella che porta a Kristian Thorstvedt.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “L’affare Thorstvedt è ben impostato. Si lavora su due contropartite”
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Nazione: “L’affare Thorstvedt è ben impostato. Si lavora su due contropartite”
La Fiorentina non molla Thorstvedt, con Paratici che pensa a due contropartite da inserire
L'affare con il Sassuolo sarebbe ben impostato, con il norvegese che vuole lasciare i neroverdi. Le due società lavorano su un possibile scambio. Le possibili contropartite tecniche inserite dalla Fiorentina sono Sohm e Brescianini. L'ex Atalanta sarebbe il preferito dalla dirigenza del Sassuolo, nonostante sia arrivato a Firenze lo scorso gennaio.
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