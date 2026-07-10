Nazione: “L’affare Thorstvedt è ben impostato. Si lavora su due contropartite”

L'affare con il Sassuolo sarebbe ben impostato, con il norvegese che vuole lasciare i neroverdi. Le due società lavorano su un possibile scambio. Le possibili contropartite tecniche inserite dalla Fiorentina sono Sohm e Brescianini. L'ex Atalanta sarebbe il preferito dalla dirigenza del Sassuolo, nonostante sia arrivato a Firenze lo scorso gennaio.