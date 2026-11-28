Saranno circa 1.500 i tifosi della Fiorentina domani al Bluenergy Stadium. I 1.311 biglietti del settore ospiti sono andati esauriti e altri duecento sostenitori viola sono attesi negli altri settori. Buona parte dei tagliandi era stata acquistata prima del 3-0 di Monza, dei fischi del Brianteo e dell’inizio del ritiro al Viola Park. La squadra di Vanoli avrà così un ampio seguito anche alla prima partita dopo la contestazione di lunedì.

Il sostegno si vede anche al Franchi, dove i lavori hanno ridotto la capienza a 24.786 posti. Nelle prime sei partite casalinghe si sono registrate 132.317 presenze, con una media di 22.053 spettatori e un tasso di riempimento dell’88,9%. Il massimo è stato raggiunto contro il Frosinone, con 23.132 persone, mentre il dato più basso è quello della gara con l’Atalanta, con 20.351 spettatori.

Udine sarà la settima trasferta di campionato e il terzo tutto esaurito nel settore ospiti dopo Venezia, con circa mille viola, e Genova, con 1.700. A Reggio Emilia, dove è arrivata l’ultima vittoria, erano in 2.256, mentre a Monza si sono mossi in 1.254 nonostante la gara di lunedì. Dopo il divieto di trasferta a Roma e la scelta della curva Fiesole di disertare San Siro per il caro biglietti, la Fiorentina ritrova in Friuli un settore ospiti pieno. Da Vanoli e dai suoi giocatori i tifosi si aspettano ora una reazione sul campo e punti. Lo scrive la Nazione.