Nazione: “La Fiorentina sta pensando a un possibile scambio a gennaio”

Le priorità di mercato della Fiorentina sono definite da tempo: servono un difensore, un centrocampista e un esterno offensivo, a patto di liberare spazio in rosa con alcune uscite. Richardsonè il principale candidato a salutare, mentre restano in bilico altri giocatori come Pablo Marí e Kouamé,in un gruppo dove gli intoccabili sono ormai pochissimi.