Le priorità di mercato della Fiorentina sono definite da tempo: servono un difensore, un centrocampista e un esterno offensivo, a patto di liberare spazio in rosa con alcune uscite. Richardsonè il principale candidato a salutare, mentre restano in bilico altri giocatori come Pablo Marí e Kouamé,in un gruppo dove gli intoccabili sono ormai pochissimi.
La Nazione
Nazione: “La Fiorentina sta pensando a un possibile scambio a gennaio”
Per quanto riguarda i rinforzi, i profili seguiti sono noti. In difesa piace Coppola, ex Verona oggi al Brighton e fin qui poco utilizzato: un prestito in Serie A rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa per tutte le parti. Più complessa invece la pista che porta a Dragusin, nonostante il legame con Paratici, destinato a diventare presto il riferimento per le strategie di mercato viola.
A centrocampo continua a intrigare l’occasione Martel, in scadenza con il Colonia e considerato un profilo utile sia nell’immediato sia in prospettiva. In attacco, infine, il nome più accessibile resta quello di Jérémie Boga, ormai ai margini del Nizza, club che a sua volta è interessato a Richardson, possibile pedina per sbloccare l’operazione. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA